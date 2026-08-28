EE. UU. prorroga un mes más la licencia de la petrolera serbia NIS, de propiedad rusa

Según la emisora pública serbia RTV, la ministra comentó que la nueva licencia, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., "refleja avances y la voluntad de garantizar el tiempo adicional necesario para completar la compleja transacción" de venta de la propiedad rusa de la compañía al consorcio energético húngaro MOL.

La última licencia concedida expiraba hoy, 28 de agosto.

Con la nueva prórroga se permite la continuidad de las operaciones de la empresa y de la refinería de petróleo de Pancevo -la única de Serbia- mientras las negociaciones entre MOL y el accionista mayoritario de NIS, Gazprom Neft, "se encuentran en su fase final", dijo la ministra.

NIS, la única empresa en Serbia dedicada a la exploración, producción y procesamiento de petróleo, opera la refinería de Pancevo, que cubre el 80 % de la demanda nacional de combustibles, y cuenta con más de 400 gasolineras en los Balcanes.

La empresa fue sancionada por Washington a principios de 2025 para evitar que la venta de hidrocarburos financie la ofensiva militar rusa contra Ucrania.

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Desde entonces, opera mediante exenciones de corta duración a dicha penalización, a la espera de que concluyan las negociaciones para que la parte rusa se retire de la petrolera.

Actualmente, los gigantes rusos Gazprom Neft y Gazprom poseen el 56,15% de NIS, el Estado serbio un 28,8%, y el resto se reparte entre accionistas menores.