El alcalde de París rechaza las críticas de Trump sobre la sharía y le echa en cara el ICE

"París no tiene ninguna lección que recibir de un jefe de Estado que despliega milicias racistas para perseguir a quienes dan vida a su país. París, Londres, Nueva York, ciudades globales, ciudades orgullosas", dijo en X Grégoire.

El regidor de París respondía así a las declaraciones de Trump, en una reciente entrevista en el podcast del conservador Glenn Beck.

"Vas a Londres, vas a París, es casi como si la sharía fuera un segundo modo de vida. Es ridículo", dijo el mandatario de EE.UU.

"Prohibiría absolutamente la sharía, y está presente en cierta medida en este país. Y allí donde la vemos, la eliminamos", agregó Trump.

La agencia ICE (servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.) a la que alude Grégoire ha estado envuelta en numerosos escándalos y denuncias de violaciones de derechos humanos, especialmente desde que en 2025 Trump asumiese su segundo mandato.