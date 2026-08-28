El ciclón Dolly se disipa pero sus remanentes afectan a Puerto Rico y República Dominicana

Los restos de Dolly se localizaban a 1.610 kilómetros (1.000 millas) al este de Las Islas de Sotavento con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas) en el último aviso del NHC, que señaló que esta sería su última actualización sobre el fenómeno, surgido el jueves.

Aún así, el organismo señaló que "las fuertes lluvias de los remanentes de Dolly podrían afectar a las Islas Sotavento por la noche del sábado hasta el domingo, con lluvia desplazándose a las Islas Vírgenes, Puerto Rico e Hispaniola (La Española) el domingo y el lunes".

La lluvia, observó, podría producir inundaciones repentinas en las Islas Sotavento.

Pese a no representar peligro, la tormenta adquirió relevancia en Estados Unidos por surgir dos días después de la muerte de la cantante Dolly Parton, aunque la coincidencia es fortuita, pues el NHC fija de antemano los listados de nombres de tormentas.

Dolly es la cuarta tormenta con nombre de la temporada de ciclones del Atlántico después de Arthur, Bertha y Cristóbal, esta última formada el pasado 12 de agosto y que no representó peligro para tierra firme.

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La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar máximo 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño.