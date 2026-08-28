El comercio del G20 acelera en el segundo trimestre, con importaciones creciendo un 6,7 %

Las importaciones de bienes, medidas en dólares corrientes y en términos intertrimestrales, aumentaron un 6,7 % entre abril y junio, frente al 5,2 % del trimestre anterior, mientras las exportaciones crecieron un 5,9 %, manteniéndose prácticamente en el mismo ritmo que en el primer trimestre, indicó el organismo con sede en París en un comunicado.

El comercio de servicios también cobró impulso. Las exportaciones aumentaron un 3,4 % y las importaciones un 2,5 %, frente a crecimientos del 2,0 % y del 1,5 %, respectivamente, en el primer trimestre.

En Estados Unidos, el crecimiento de las importaciones de mercancías se aceleró hasta el 7,8 %, desde el 6,0 % anterior, debido en parte al aumento de las compras de ordenadores y accesorios. Las exportaciones estadounidenses, en cambio, moderaron su crecimiento al 3,9 %, pese al impulso de los mayores precios de la energía sobre las ventas de crudo y productos petrolíferos.

Canadá registró un fuerte aumento de sus exportaciones, del 13,5 %, respaldado por los productos energéticos y los vehículos, mientras que el crecimiento de las importaciones se ralentizó.

En México, las exportaciones aumentaron un 12,2 % y las importaciones un 7,7 %, acelerándose ambas respecto al trimestre anterior.

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El comercio de China perdió impulso en el segundo trimestre frente a las elevadas tasas registradas en los tres primeros meses del año, cuando las exportaciones y las importaciones crecieron un 13,4 % y un 16,9 %, respectivamente.

Aun así, las exportaciones chinas aumentaron un 4,7 % en el segundo trimestre y las importaciones un 8,9 %, apoyadas por los productos mecánicos y eléctricos y los bienes de alta tecnología.

Corea del Sur registró un fuerte repunte de las importaciones, que aumentaron un 11,6 %, debido a mayores compras de productos energéticos y equipos para semiconductores. Las exportaciones crecieron un 19,3 %, impulsadas por las ventas de semiconductores.

India también registró un fuerte crecimiento comercial. Sus exportaciones se dispararon un 20,4 %, con aumentos generalizados, mientras que las importaciones crecieron un 8,7 %, impulsadas en parte por las compras de petróleo y productos electrónicos.

En Europa, las importaciones aumentaron un 4,2 % en Alemania, un 4,2 % en Francia y un 4,1 % en Italia, impulsadas por las mayores compras de productos energéticos. Las exportaciones crecieron un 2, 1%, un 1,8 % y un 1,8 %, respectivamente.

En Reino Unido, el aumento del comercio de maquinaria, equipos de transporte y combustibles impulsó las exportaciones un 6,6 % y las importaciones un 5,7 %.

El comercio internacional de servicios también se aceleró en el segundo trimestre, especialmente en Asia.

Las exportaciones de servicios de China se dispararon un 16,6 %, impulsadas por el transporte, los viajes y los servicios de tecnologías de la información y la comunicación. Las importaciones crecieron un 7,5 %, frente al 3,3 % del primer trimestre.

En Japón, las exportaciones de servicios aumentaron un 7,8 %, tras caer en el trimestre anterior, mientras que las importaciones disminuyeron un 2 %.

En Corea del Sur, las exportaciones de servicios crecieron un 5,6 % y las importaciones un 3,9 %.

En Estados Unidos, las exportaciones de servicios aumentaron un 1,2 %, frente al 0,9 % del primer trimestre, mientras que las importaciones avanzaron un 1,5 % tras dos trimestres sin crecimiento.

Entre las principales economías europeas del G20, las exportaciones de servicios se aceleraron en Francia, gracias al aumento de los ingresos procedentes del transporte y los viajes, mientras que se desaceleraron en Alemania e Italia. Las importaciones de servicios disminuyeron en Francia y aumentaron en Alemania e Italia.