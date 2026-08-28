El crudo brent baja un 0,43 %, hasta los 89,31 dólares, pendiente de la Fed y de Ormuz

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió hoy 0,39 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 89,70 dólares.

El brent perdió terreno, aunque se mantuvo todavía en los 89 dólares, con los ojos de los inversores puestos en la política inflacionaria de la Fed, después de que su nuevo presidente, Kevin Warsh, mostrase preocupación por la marcha de la inflación estadounidense y abogase por un banco central más discreto para evitar reacciones en los mercados.

Este viernes, cuando se cumplen exactamente seis meses del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, Teherán rebajó el tono y afirmó que retomar la diplomacia con Washington "no es imposible", aunque mantiene una condición: que reconozca los derechos de la República Islámica y cumpla con sus compromisos.

En el centro del conflicto se encuentra el estrecho de Ormuz, que Irán cerró de nuevo a mediados de julio tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní y a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes.

La analista de mercado Fiona Cincotta aseguró este viernes en su comentario para Forex.com que el descenso del crudo "sugiere que la prima de riesgo geopolítica se ha eliminado a medida que la atención se centra en medidas diplomáticas y económicas en lugar de una mayor escalada militar".