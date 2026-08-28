El Ejército israelí mata a tres milicianos de Hamás en su bombardeo en Yenín

"Hoy viernes, durante una operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet en la zona de Yenín, (las fuerzas) abatieron a Qais Bitawi, miembro de Hamás perteneciente a la red terrorista de Yenín, desmantelada durante la Operación Muro de Hierro (iniciada en enero de 2025)", afirma la nota castrense.

Las autoridades militares israelíes acusaron a Bitawi de participar en "actividades terroristas", incluyendo la dirección, financiación y ejecución de "atentados contra civiles israelíes y las fuerzas de seguridad".

El grupo islamista Hamás lamentó su muerte y las de sus compañeros en un comunicado en el que reivindicó a los fallecidos como "mártires" y afirmó que "Cisjordania seguirá siendo fuente de revolucionarios y heroísmo".

Según recogen medios palestinos e israelíes, el ataque fue efectuado con un dron del Ejército israelí contra una vivienda en construcción de Yenín, escenario al que los soldados no permitieron acceder a los equipos de emergencias de la Media Luna Roja Palestina.

Si bien la violencia y las operaciones militares israelíes son frecuentes en Cisjordania, los bombardeos aéreos son mucho menos habituales en este territorio palestino ocupado, donde las incursiones del Ejército israelí suelen llevarse a cabo principalmente con tropas terrestres, vehículos blindados y fuego de armas ligeras.