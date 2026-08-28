El Ejército israelí mata en Gaza a tres palestinos de una misma familia

Según este medio, un dron militar israelí atacó esta mañana a un grupo de personas en la localidad de Al Qarara, cerca de la sureña Jan Yunis, acabando con la vida de tres personas de la misma familia.

A pesar del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, Israel sigue atacando a diario la Franja de Gaza y causando muertos y heridos en sus ataques, incluidas mujeres y niños.

El Ejército israelí suele alegar que los ataques se dirigen contra miembros de Hamás. Ayer jueves, afirmó que los hombres que mataron sus tropas durante la jornada, Bilal al Raqai y Azam Refat Al Abadleh, eran comandantes de las Brigadas de Al Qasam, el brazo armado del grupo ilamista palestino.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad gazatí, Israel ha matado a 1.303 personas y herido a 4.336 desde el alto el fuego firmado diez meses atrás.

Contando los casi tres años de ofensiva en Gaza, la tropas israelíes han matado a 73.438 personas y causado heridas a 174.447, de una población de alrededor de dos millones de personas.