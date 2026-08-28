El euro cae por debajo de los 1,16 dólares tras el discurso de Warsh

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1610 dólares, frente a los 1,1644 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.
El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1643 dólares.
"Debemos tener claro que la inflación está moviéndose hacia nuestro objetivo de manera clara y a una velocidad suficiente. Si no es así, tendremos trabajo que hacer. Ese es nuestro mandato y nuestra responsabilidad", dijo Warsh en la reunión informal de bancos centrales en Jackson Hole .
Por ello han aumentado las expectativas en los mercados de que la Fed subirá en septiembre sus tasas de interés, que ahora están en un rango entre el 3,5 y el 3,75 %.
La Fed está dividida y algunos miembros consideran necesario subir los tipos, pero otros no.
El dólar se beneficia si la Fed sube los tipos de interés porque hace más atractivas las inversiones en dólares.
Los mercados han descontado que el BCE subirá en septiembre sus tipos a los depósitos de los bancos, que están ahora en el 2,25 %.
La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1595 y 1,1655 dólares.