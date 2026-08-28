El Gobierno noruego decreta un periodo de luto nacional por la muerte del rey Harald

Durante los próximos días, las banderas ondearán a media asta en las residencias reales, los edificios públicos y las instalaciones militares.

En el Palacio Real de Oslo una bandera real, adornada con cintas de luto, ha sido izada en el balcón.

Tras conocerse la muerte de Harald, la bandera real en el tejado del edificio ondeaba a media asta.

Entretanto, ha sido izada de nuevo, después de que el nuevo rey, Haakon, que se convirtió automática e inmediatamente en jefe de Estado, y el Gobierno se reunieran en un Consejo de Estado extraordinario.

Los ciudadanos se acercan desde hace horas al Palacio Real para depositar flores, cartas manuscritas a mano y dibujos para honrar al enormemente popular monarca fallecido.

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Además, las campanas de las iglesias empezaron a sonar desde el mediodía hasta las 13.00 en las iglesias de todo el país.

El repique de campanas sigue el mismo patrón que se utilizó tras la muerte del rey Olav en 1991. Según la Iglesia de Noruega, esta decisión se ha tomado en consulta con la Casa Real y el Gobierno.

Asimismo, las Fuerzas Armadas rindieron homenaje al fallecido monarca con una salva a las 12.00 de 21 disparos efectuados a intervalos de 30 segundos.

También en cada municipio habrá lugares donde los ciudadanos puedan depositar flores u otras muestras de homenaje, como firmar libros de condolencias.

La Casa Real abrirá además un libro electrónico de condolencias en la página web.

Durante los próximos días, las iglesias de todo el país estarán abiertas a todas aquellas personas que quieran entrar para encender una vela, compartir el duelo o hablar con miembros del personal de la Iglesia, anunció la Iglesia de Noruega.

La población tendrá la oportunidad de presentar sus respetos visitando el féretro del rey Harald en la capilla del Palacio Real.

El día del funeral no será festivo oficialmente, pero cada escuela, centro educativo y empleador puede considerar si es posible permitir que alumnos, estudiantes y empleados sigan el funeral a través de las retransmisiones televisivas.

El funeral del rey Olav, el 30 de enero de 1991, tampoco fue festivo oficialmente, pero en la práctica muchas personas recibieron el día libre o un permiso, y gran parte del país siguió la ceremonia por televisión.

El rey Harald será homenajeado con un minuto de silencio en todo el país, de 13.00 a 13.01, cuando sea el funeral oficial.

El silencio comenzará con tres campanadas de todas las iglesias del país. Una vez transcurrido el minuto, sonarán otras tres campanadas para marcar el final del silencio.