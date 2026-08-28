El Kremlin admite que el proceso de paz en Ucrania se encuentra "totalmente estancado"

"El asunto de las negociaciones de paz se encuentra ahora totalmente estancado. No hay nuevas ideas", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa.

Moscú ha repetido en los últimos meses que está a la espera de nuevas propuestas por parte del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, después de que ambas partes reconocieran que lo consensuado hace un año en la cumbre ruso-estadounidense de Anchorage ha perdido vigencia.

Con todo, Peskov insistió hoy en que "la parte ucraniana conoce perfectamente nuestras demandas", en alusión a la exigencia rusa de que Kiev retire sus tropas de todo el Donbás.

"Ellos no quieren discutir esto por la vía pacífica, por eso nosotros mantenemos una dinámica positiva en el frente y la operación (militar especial) continúa", subrayó.

A su vez, aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene planes de conversar con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

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Después de que Peskov negara el jueves que Rusia albergue planes de atacar a un país de la OTAN, Trump comentó que él no está preocupado por dicha amenaza y negó que el director de la CIA, Jonh Ratcliffe, transmitiera una advertencia al respecto cuando visitó este martes Moscú.

Putin, que acusa a los países europeos de estar implicados directamente en la guerra en Ucrania, rechazó por "exóticas" las últimas propuestas de alto el fuego y tregua aérea y marítima de Kiev, al que acusó de abrir "la caja de Pandora" con sus ataques masivos contra la retaguardia rusa.