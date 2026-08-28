El papa alerta de la dificultad de los estados para controlar a gigantes privados de la IA

Durante una audiencia en el Vaticano con los miembros del Institut International des Sciences Administratives, el pontífice hizo un llamamiento a mantener el equilibrio en el uso de las tecnologías digitales y a situar la ética y el bien común por encima de los intereses comerciales.

"Es importante que se establezca una cierta ética para acompañar el uso de estas importantes herramientas que, lamentablemente, se concentran en manos de los grandes actores económicos y tecnológicos, y que al Estado le cuesta controlar", aseguró.

Por ello, pidió actuar de manera que "el bien de la familia humana no se sacrifique por intereses privados".

"La velocidad a la que se desarrollan las innovaciones relativas a la inteligencia artificial (IA) nos lleva a preguntarnos si en el futuro se podrá controlar a estas máquinas, si el hombre no corre el riesgo de convertirse en víctima de sus propias invenciones", aseguró el papa.

Añadió que "uno de los graves problemas de hoy es constatar que las decisiones sobre la vida humana se confían a las máquinas".

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Previamente en su discurso, León XIV insistió en que no se puede dejar de mirar de frente esta realidad "que afecta de cerca nuestra manera de vivir y que impregna todos los niveles de la vida social".

Ante lo que calificó como una "situación preocupante", el pontífice defendió "el carácter irreemplazable de la inteligencia humana frente a estas herramientas tecnológicas" y subrayó que los trabajos de los expertos pueden "ayudar a las autoridades a tomar decisiones en este ámbito por el bien de la humanidad".

Finalmente, alentó a los participantes a continuar trabajando en favor de la administración pública para lograr "la humanización de las tecnologías digitales, a fin de que sirvan a la vida y a la paz".