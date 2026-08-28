El petróleo de Texas abre en 82 dólares cuando se cumplen seis meses de guerra contra Irán

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,08 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo inició la jornada a la baja en medio de escepticismo por la resolución del conflicto entre Washington y Teherán y la normalización del tráfico en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo no tener prisa en retomar las conversaciones de paz con Irán, país al que busca aislar económicamente mediante una amplia operación que incluye sanciones indirectas a terceros, aunque muchos analistas dudan de su impacto.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este viernes que "no es imposible" retomar el camino de la diplomacia con Estados Unidos si Washington reconoce los derechos de la República Islámica y cumple con sus compromisos.

"Retomar la diplomacia no es imposible. Depende de que Estados Unidos comprenda un hecho muy sencillo: la presión no funciona", dijo en X el jefe de la diplomacia iraní.

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Ante el enquistamiento del bloqueo de Ormuz, Irán y Omán iniciaron conversaciones para abrir una ruta alternativa al estrecho.

En los últimos días se ha producido una intensa actividad diplomática en Teherán con las visitas del jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir (mediador clave en el conflicto); el ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, con quien Irán busca cerrar un acuerdo para la gestión conjunta de Ormuz, y el primer ministro y titular de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, otro intermediario entre los dos históricos rivales.