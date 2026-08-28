El presidente de Alemania destaca la dedicación de Harald V a Noruega y a Europa

"La fuerza y la dedicación que cada día consagró a su país no tienen parangón. Fiel a su lema 'todo por Noruega', dedicó toda su vida al servicio de su país y de su pueblo. El profundo afecto de los noruegos y noruegas por su rey se pone también de manifiesto en estos días", escribió Steimeier a Haakon.

El presidente de Alemania dijo haber recibido con "profundo pesar" la noticia del fallecimiento de Harald V, ya que con su muerte "Alemania pierde a un gran amigo" y "Europa a un gran artífice de la reconciliación".

El padre de Haakon "merece nuestro más profundo agradecimiento por haber contribuido, durante su reinado, a seguir consolidando los vínculos entre nuestros dos países después de las heridas causadas por la Segunda Guerra Mundial", recalcó Steinmeier.

El jefe de Estado germano recordó las visitas de Harald V a Alemania en 1994 y 2007 y dijo que "fueron una muestra de los profundos lazos que unen a nuestros dos países".

También recordó la última visita oficial que él hizo a Noruega en 2021, cuando el rey le recibió "con una especial hospitalidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Steinmeier pidió a Haakon que transmita a la reina Sonia y a toda la familia su más sincero pesar y al nuevo rey le deseó "mucha fortaleza y acierto en la nueva y responsable tarea que ahora ha asumido".