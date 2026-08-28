El presidente finlandés lamenta la muerte del rey Harald V y elogia su papel como monarca

"Me entristece profundamente el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald V de Noruega. Expreso mis más sentidas condolencias a su familia y al pueblo noruego", escribió Stubb en la red social X.

"El rey Harald V será recordado por su prolongada y fiel trayectoria como jefe de Estado, por su capacidad para unir a los noruegos independientemente de sus orígenes y por su capacidad para mantener la fe en el futuro, tanto en los buenos tiempos como en los difíciles", añadió Stubb en un mensaje redactado en noruego.

Asimismo, resaltó que el monarca fue "excepcionalmente dedicado y respetado" por sus súbditos y sirvió con fidelidad a su país durante décadas.

Harald V, de 89 años, falleció este viernes a las 06.35 hora local (04.35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, donde permanecía ingresado desde el 17 de agosto debido a una anemia hemolítica que más tarde derivó en una infección en la sangre.

La Casa Real noruega informó de que el monarca murió plácidamente después de que su estado de salud se agravara durante su estancia en el hospital.

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Tras su fallecimiento, su hijo Haakon, primero en la línea sucesoria, asume la Corona noruega.