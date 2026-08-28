El presidente israelí expresa sus condolencias por la muerte de Harald V de Noruega

"El rey Harald V, quien amó a su pueblo y fue correspondido en su amor, sirvió a su nación como monarca con lealtad y devoción durante más de 35 años", afirmó el presidente israelí en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Herzog, quien dijo sentirse "profundamente entristecido" ante la noticia del fallecimiento del monarca, extendió sus condolencias "en nombre del pueblo de Israel" a la población, la Familia Real y al Gobierno de Noruega.

El rey de Noruega Harald V, de 89 años, falleció este viernes a las 6.35, hora local (4.35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba hospitalizado desde hace once días.

El pasado 17 de agosto ingresó en el Hospital Nacional por una anemia, pero su estado se agravó al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

Su estado de salud mantuvo en vilo desde el jueves a la población noruega y, en Oslo, muchos vecinos ya se habían desplazado ese día para manifestar su apoyo al monarca y para depositar flores frente al Palacio Real.