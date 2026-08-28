El rey de Suecia lamenta la muerte de Harald V: "Lo dio todo por Noruega"

"Tanto en su faceta de jefe de Estado como de deportista de éxito, el rey Harald fue un representante excepcional de su país. Lo dio todo por Noruega", señaló el monarca sueco en un comunicado de la Casa Real.

Carlos XVI Gustavo trasladó su "más sincero pésame" y el de su familia a la reina Sonia, esposa del rey Harald, y destacó que la trayectoria vital del rey Harald es "excepcional".

"Tras las penurias de su infancia, marcadas por la guerra y el exilio, pudo regresar junto a su familia a una Noruega libre y ser testigo del extraordinario desarrollo del país a lo largo del siglo XX, para posteriormente suceder a su padre como rey de Noruega", dijo.

Asimismo, resaltó que Harald fue, a lo largo de todos estos años, "un buen amigo mío, de mi familia y de Suecia", y aseguró que muchos ciudadanos suecos están apenados por su muerte.

Tras el fallecimiento del rey Harald V, la Corona noruega recayó automáticamente en su hijo Haakon, primero en la línea sucesoria, que es ahijado del monarca sueco.

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"Le deseo a mi querido ahijado Haakon, que ahora sucede a su padre como rey de Noruega, toda la felicidad y la prosperidad en su futura labor en favor de nuestro país y pueblo hermanos", afirmó el rey de Suecia.

El Gobierno sueco que dirige el primer ministro, Ulf Kristersson, ha decretado que la bandera sueca ondee a media asta en la sede del Ejecutivo este viernes en señal de luto hasta la puesta del sol.

Kristersson señaló en un comunicado que recibió "con gran tristeza" la noticia del fallecimiento del rey Harald V y dijo que sus pensamientos están "con la reina Sonia, la familia real y todo el pueblo noruego".

"Durante muchas décadas, fue una figura que inspiraba seguridad, respeto y unidad tanto en Noruega como en los países nórdicos. La larga y dedicada trayectoria del rey Harald V al servicio de Noruega será recordada con cariño y respeto", subrayó Kristersson.