Empresario argentino amigo de Fujimori demanda a medio peruano y pide un millón de dólares

A través de la red social X, Valenzuela publicó en la noche del jueves la demanda interpuesta contra el veterano y conocido periodista César Hildebrandt, director del semanario, y el periodista Eloy Marchán, autor del reportaje que reveló al menos un encuentro a escondidas mantenido entre Fujimori y el empresario días antes de su investidura presidencial en un spa de Lima.

En su querella, el empresario también quiere que los dos periodistas reciban una sentencia de cárcel, además de la indemnización reclamada de un millón de dólares.

Según Valenzuela, las afirmaciones realizadas en el reportaje de que ha sido "sentenciado varias veces por estafas" no es cierta al argumentar que "los antecedentes empleados corresponden a procesos civiles, controversias comerciales, acuerdos, ejecuciones patrimoniales y/o regulatorias, y no a condenas penales por estafa".

Después de que el empresario argentino advirtió sobre su intención de demandar al medio, Hidelbrandt se dirigió a Valenzuela en su último programa en YouTube titulado 'Argentino prepotente' para reconocer que los procesos en su contra no terminaron en fallos penales pero sí en sentencias.

"El amigo íntimo de la señora Fujimori advierte que nos puede arruinar. (...) Muy bien, señor Valenzuela. Adelante con sus amenazas. (...) Quizá usted obtenga en el Poder Judicial lo que el señor Alberto Fujimori quiso lograr con sus planes macabros elaborados en el SIN (Servicio de Inteligencia Nacional)", dijo Hildebrandt.

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"Mientras esto suceda, aquí estaremos pisando callos, visitando spas y revelando relaciones comprometidas. Vaya usted a asustar a quien pueda, pero hágalo en el potrero de (Javier) Milei, que es de donde parece haber salido", agregó.

Este viernes salió publicado el nuevo número del semanario Hidelbrandt en sus trece, que vuelve a dedicar su portada a Valenzuela con el titular 'Respuestas a un estafador', en el que señala que "Damián Valenzuela, el amigo íntimo de la poderosa presidente, ha pedido en la querella que nos ha planteado un millón de dólares de reparación civil".

"Con eso piensa sacarnos de circulación y quizás pagar algo del dinero que maliciosamente sigue debiéndoles a quienes confiaron en él", apuntó el medio.

Antes de la publicación de Hildebrandt en sus trece, Valenzuela fue visto como parte de los invitados que estuvieron en las actividades de la investidura presidencial de Fujimori del 28 de julio, tanto en el Parlamento peruano como posteriormente ya en el Palacio de Gobierno.

Hasta el momento, Fujimori ha evitado referirse a los cuestionamientos por las estafas que se le vinculan a Valenzuela y se ha limitado a negar que sea su pareja, si bien ha reconocido que es su amigo y que estuvieron juntos en "una peluquería" cuando era todavía presidenta electa.

También este viernes, el diario La República incide en el nexo de Fujimori con el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith, quien según este medio está relacionado con el estratega digital argentino Fernando Cerimedo, actualmente detenido en Bolivia.