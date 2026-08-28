Equipos de rescate chinos alcanzan por tierra zona más afectada por la riada en el Tíbet

Un primer contingente formado por seis miembros del cuerpo de bomberos y rescate del Tíbet y otros 15 efectivos y un perro de rescate procedentes de la provincia suroccidental de Sichuan llegó a las 17:00 hora local (09:00 GMT) al área de la puerta fronteriza, informó hoy la agencia estatal Xinhua.

Se trata de los primeros equipos profesionales que consiguen acceder al lugar central de la catástrofe, después de que este jueves dos helicópteros militares alcanzaran el entorno del paso para realizar labores de reconocimiento y planificar rutas.

El acceso terrestre al puesto fronterizo se había visto obstaculizado por la destrucción de carreteras, los cortes de comunicaciones y electricidad, las lluvias y el riesgo de nuevos desprendimientos.

Las autoridades chinas reanudaron este viernes las operaciones de rescate después de suspender temporalmente parte de los trabajos ante el riesgo de rotura de una represa natural formada tras la riada, cuyo nivel de agua comenzó posteriormente a descender.

China elevó este viernes de tres a cinco el número de fallecidos en el Tíbet y mantuvo en 558 el de desaparecidos, 260 de ellos extranjeros.

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En Nepal, la Policía cifra en 538 los fallecidos y en 937 los desaparecidos, por lo que la catástrofe deja al menos 543 muertos y casi 1.500 personas en paradero desconocido a ambos lados de la frontera.