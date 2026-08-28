España pide apoyo a la Unión Europea para el triaje de los migrantes que quedan en Ceuta

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión, Beate Gminder, en respuesta a la oferta que esta hizo al embajador de España ante la Unión Europea para que distintas agencias europeas ayudasen en la crisis.

Marlaska solicitó el refuerzo por parte de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) del dispositivo puesto en marcha para hacer frente a la gestión del triaje y a la tramitación de los expedientes de las personas migrantes que todavía permanecen en Ceuta de manera irregular.

Además, en el caso de Frontex, Interior solicitó extender la duración de la operación Minerva, que cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la operación Paso del Estrecho, más allá del 2 de septiembre hasta cuando sea posible.

España ha pedido 10 agentes adicionales de Frontex para el triaje a fin de agilizar la recogida de información de los migrantes que aún no han sido sometidos a ese procedimiento.

Considera asimismo de gran utilidad la asistencia para la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes, si bien el trabajo de esos profesionales podría realizarse de forma telemática.

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Tras concluir el triaje y en su caso el procedimiento de asilo en frontera, Interior concretará la asistencia de Frontex necesaria para ejecutar determinados retornos a través de los mecanismos de mediación y acuerdos que la agencia tiene con distintos países de origen.

España solicitó el 24 de agosto ayuda de emergencia por más de 32 millones de euros con cargo a los fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV).

Y, por último, la carta demanda el mantenimiento del sistema denominado EUROSUR Fusion Services y operado por Frontex, que proporciona imágenes satelitales de la frontera con Marruecos orientadas a la vigilancia de zonas marítimas, puertos, costas o áreas prefronterizas relevantes.