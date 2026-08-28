España reforzará la frontera de Ceuta: espigones más largos, drones y boyas permanentes

Así lo anunció este viernes en el Congreso el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una intervención en la que admitió que se deben "extraer lecciones" de lo sucedido los pasados días 30 y 31 de julio, cuando entraron a Ceuta más de 70.000 personas a nado desde Marruecos, un hecho sin precedentes.

No obstante, Grande-Marlaska no mencionó la polémica sobre si hubo o no informe previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre esa llegada masiva irregular de migrantes, después de la controversia surgida con la ministra española de Defensa, Margarita Robles, responsable del CNI, quien afirmó que sí habían avisado.

Marlaska cifró en 72.000 las personas que entraron, dijo que aún permanecen unas 5.000, de ellas 1.500 menores, y puso en valor la colaboración de Marruecos, "sostenida y eficaz a lo largo de los años, y que volvió a evidenciarse" tras esos hechos.

El responsable de Interior dejó claro que el Gobierno actuó con "contundencia" desde el primer día ante ese ataque a la integridad territorial de España, y sigue trabajando para que la normalidad llegue a Ceuta lo antes posible, frente a las críticas de la oposición, que denuncia la inacción del Ejecutivo.

Denunció los "intereses partidistas" de quienes "se han dedicado a desinformar, buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta". "Llamo a la calma y al cese de cualquier tipo de violencia, no es el camino", dijo.

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Tras los hechos de finales de julio, se llevó a cabo un "refuerzo extraordinario" que permite contar en este momento con más de 1.600 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil "trabajando sobre el terreno", apoyados por las fuerzas armadas., dijo el ministro.

Marlaska enumeró de las medidas de todo tipo que se están llevando a cabo en la ciudad tras esa entrada masiva, entre ellas, y de forma prioritaria, la filiación de menores, "como personas de especial vulnerabilidad y para su atención temprana por parte de las autoridades de protección".

Recordó que la Policía ya ha completado su filiación para facilitársela al Gobierno de Ceuta, responsable de su tutela, y reprochó los discursos escuchados estas semanas que "contribuyen a la estigmatización de las personas migrantes"

El ministro insistió en la "solidez" de la cooperación en materia migratoria con Marruecos e indicó que está en permanente contacto con su homólogo marroquí.

Más allá de esa cooperación, Marlaska llamó a centrarse en la necesidad de restablecer la normalidad y extraer las lecciones necesarias para reforzar las capacidades y poder prevenir y afrontar posibles episodios similares en el futuro.

Además de las medidas ya mencionadas de contención terrestre, marítima y aérea, apuntó, entre otras, la construcción de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de carácter permanente para 800 personas, que permitirá "mejorar la capacidad de respuesta y garantizar una atención adecuada, ordenada y eficaz".

Para financiar parte de esas medidas tanto en la ciudad de Ceuta como en la de Melilla, ambas fronterizas con Marruecos, Interior solicitó a la Unión Europea ayuda dentro del llamado Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, concebido para dar respuesta de forma urgente y excepcional a situaciones de crisis o de presión migratoria en las fronteras exteriores europeas.

La inversión prevista es de 35,6 millones de euros, con una tasa de cofinanciación del 90 %, por lo que la ayuda recibida sería de 32 millones de euros. EFE