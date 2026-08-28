Familia de exministro ecuatoriano José Serrano denuncia en EEUU violación de sus derechos

"El día de hoy, nuestro padre José Serrano ha sido retirado del centro de detención de migrantes Krome (en Miami) y se encuentra desaparecido e incomunicado. Nuevamente, su familia y sus abogados no fueron contactados, violando sus derechos", señaló su hija Verónica Serrano en un mensaje enviado a EFE.

El presidente Noboa anunció hoy que el exministro, investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en 2023, fue entregado por Estados Unidos, donde estaba detenido por el servicio de inmigración desde el año pasado.

Verónica Serrano señaló que "una deportación a Ecuador implicaría una violación a sus derechos humanos y un riesgo inminente de tortura y asesinato".

"Alertamos a la comunidad internacional y les pedimos apoyo", expresó en el mensaje.

En mayo pasado la hija del exministro había señalado que un fallo de una corte migratoria en Miami había prohibido "expresamente su deportación a Ecuador".

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Sin embargo, Noboa señaló hoy que Serrano es el "nuevo huésped" de la llamada Cárcel del Encuentro, la prisión insignia de la política de seguridad del mandatario.