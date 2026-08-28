Federico de Dinamarca envía su "más sentido pésame" a Haakon por la muerte de su padre

"Nos ha entristecido profundamente la noticia del fallecimiento de tu padre, Su Majestad el rey Harald. Enviamos nuestro más sincero apoyo y nuestras más sinceras condolencias a la tía Sonia, a ti y a Mette-Marit, así como a toda tu familia", afirmó el monarca danés en una carta enviada a Haakon, quien ha pasado a ocupar automáticamente el trono de Noruega tras la muerte del monarca.

Federico X destacó que durante 35 años el rey Harald fue "una figura sólida y unificadora para el pueblo noruego", que supo combinar el deber y la responsabilidad con su presencia y su compasión.

"Era querido como pocos y muchos le echarán de menos", escribió el rey danés en la misiva publicada por la Casa Real y firmada también por su esposa, la reina Mary.

"Tu padre significó mucho para mi madre y para nosotros dos. Con su humor cálido y sutil, y su serenidad inquebrantable, el tío Harald hacía que los demás se sintieran cómodos y a gusto en su presencia. Era un hombre extraordinario, con una chispa en los ojos y un gran corazón", añadió.

El rey danés subrayó que, durante generaciones, tanto las familias reales de Dinamarca y Noruega como los dos países han estado estrechamente unidos, y resaltó que el rey Harald permanecerá "como un símbolo de todo aquello que nos une".

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"Ahora asumes tu papel de rey. Sabemos que lo desempeñarás con el mismo honor y dignidad que tu padre. Que la fe, la esperanza y el amor te acompañen y te den fuerza en tu camino", deseó Federico a Haakon.

Los monarcas daneses han decretado que las banderas ondeen a media asta este viernes en el Palacio de Amalienborg, su residencia oficial en Copenhague, para conmemorar el fallecimiento del rey Harald V.