FINUL advierte situación en sur del Líbano aún frágil y registra mil proyectiles en 7 días

"A pesar de que los niveles de violencia son más bajos que a principios de este año, la situación en el sur del Líbano sigue siendo frágil (...) Entre el 21 y el 27 de agosto, las fuerzas de paz registraron 1.030 trayectorias de proyectiles, un promedio de 147 por día", señaló la misión de la ONU en un comunicado.

Asimismo lamentó que "detrás de estas cifras se esconde un coste continuo para la población civil, con viviendas e infraestructuras vitales dañadas y comunidades que luchan por recuperarse" en el sur del Líbano debido a los continuos ataques del Ejército israelí.

La FINUL, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre, reafirmó que sus efectivos siguen supervisando la situación sobre el terreno e informando de los acontecimientos, y "trabajan con las partes para ayudar a prevenir una mayor escalada del conflicto".

Reiteró también que el compromiso de Israel y el Líbano con la resolución 1701 de la ONU "es esencial para reducir las tensiones, restablecer la estabilidad y dar a las comunidades la oportunidad de recuperarse".

La actividad militar israelí en el sur libanés aumentó significativamente durante la primera quincena de este mes de agosto, pese al diálogo entre Israel y el Líbano para consolidar el acuerdo marco alcanzado a finales de junio con la mediación de Estados Unidos, EFE