Fráncfort sube un 0,77 % después de lograr máximo intradía tras el discurso de Warsh

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió un 0,77 % al cierre, hasta 26.569,99 puntos, y acumula esta semana una subida del 1,5 %.

"Debemos tener claro que la inflación está moviéndose hacia nuestro objetivo de manera clara y a una velocidad suficiente. Si no es así, tendremos trabajo que hacer. Ese es nuestro mandato y nuestra responsabilidad", dijo Warsh en la reunión informal de bancos centrales en Jackson Hole .

De este modo, Warsh ganó credibilidad en los mercados de valores, que reaccionaron con optimismo pese a que ello significa que la Fed está dispuesta a subir los tipos de interés.

No obstante, los mercados todavía prevén que la Fed dejará inalterados en septiembre sus tipos de interés, que están ahora en el rango que va del 3,5 al 3,75 %.

La distensión en los mercados de petróleo, porque las conversaciones entre Omán e Irán alientan las esperanzas sobre que se va a abrir el estrecho de Ormuz, también impulsa al alza a la renta variable.

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El fabricante automovilístico de la gama alta BMW subió un 4,5 %, hasta 62,64 euros, tras comentarios positivos de Citigroup, mientras Volkswagen avanzó un 3,2 %, hasta 77,42 euros, y el grupo Mercedes-Benz lo hizo un 3 %, hasta 46,95 euros .

La empresa de distribución de químicos Brenntag subió un 2 %, hasta 61,74 euros, y la química BASF ganó un 2 %, hasta 52,52 euros, tras comentarios positivos del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) sobre el sector químico.

El fabricante de armamento Rheinmetall cayó un 1,6 %, hasta 1.154,60 euros.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care cedió un 0,5 %, hasta 39,92 euros, y su matriz Fresenius, de tecnología sanitaria, perdió un 0,7 %, hasta 45,86 euros.