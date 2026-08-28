Francia explica revisión del PIB por un "verano muy difícil" y ve incierto déficit del 5 %

"Son las primeras consecuencias concretas del verano muy difícil que hemos vivido, con episodios de olas de calor repetidos, incendios y tormentas", manifestó Lescure a la prensa durante las Universidades de Verano de la Economía de Mañana, organizadas por Impact France, un movimiento empresarial francés que reúne a empresas y emprendedores en torno a un modelo económico más social, sostenible y responsable.

El Instituto Nacional de Estadística (Insee) revisó el viernes a la baja el crecimiento del PIB del primer trimestre, hasta una contracción del 0,2 % desde el menos 0,1 % estimado anteriormente, mientras que el PIB del segundo trimestre pasó de un crecimiento del 0,2 % a una variación nula.

El organismo explicó que las revisiones reflejan, entre otros factores, un deterioro mayor de lo previsto de la producción agrícola respecto a la información disponible a finales de julio.

"La realidad es que las cosechas van a ser, probablemente, extremadamente difíciles en una serie de sectores y regiones", afirmó Lescure.

El ministro señaló que la incorporación de los nuevos datos agrícolas ha llevado al Insee a revisar a la baja el crecimiento del primer y segundo trimestre y advirtió de que el efecto también podría repercutir en el tercer trimestre.

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Lescure calificó el impacto de las condiciones climáticas adversas de "terrible" y "enorme" y dijo que las consecuencias macroeconómicas de las olas de calor y la sequía, que Francia está empezando a conocer, se incorporarán a las previsiones económicas del Gobierno para la elaboración del próximo presupuesto.

"Es un desafío económico mayor", afirmó, señalando que Francia tendrá que adaptar su economía al cambio climático.

El ministro también reconoció que el objetivo de reducir el déficit público al 5 % del PIB en 2026 no será fácil, pero aseguró que el Gobierno espera situarse "lo más cerca posible" de esa meta.

Según Lescure, el principal riesgo procede ahora de unos ingresos públicos que podrían quedar por debajo de las previsiones, mientras que el Ejecutivo ha tratado de controlar el gasto "al milímetro".

"Espero que estemos lo más cerca posible del 5 %, pero no está ganado", reconoció.

El déficit público francés se situó en el equivalente al 5,1 % del PIB en el segundo trimestre, prácticamente sin cambios respecto al trimestre anterior.