Fujimori pide facultades a Parlamento peruano para realizar reformas en múltiples materias

La mandataria peruana presentó el pedido al Parlamento cuando se cumple el primer mes de su mandato, pese a que su intención era presentarlo en su primera semana en funciones, pero las críticas suscitadas a diversas reformas que planteaba en el borrador del documento le llevaron a replantear este pedido.

El documento, que fue aprobado esta semana en el último Consejo de Ministros, llegó en la tarde de este viernes al Legislativo para ser tramitado.

Entre los puntos más destacados figura reformar los cuerpos legales para que las organizaciones criminales puedan ser declaradas como terroristas y se modifiquen las normas que regulan el empleo y uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de Fujimori también pretende "reformar el sistema penitenciario", que actualmente alberga a unos 100.000 presos en 69 cárceles cuya capacidad en conjunto es de unos 40.000 reclusos.

En ese sentido, el Gobierno contempla "medidas drásticas", como la construcción de nuevas prisiones y la reubicación de presos de baja peligrosidad a cuarteles en desuso, previamente coordinando con las Fuerzas Armadas, que asumirían el control externo de las penitenciarías.

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En materia económica, Fujimori apunta a establecer incentivos y ayudas para facilitar la formalización de pequeñas y medianas empresas (pymes) e instaurar un marco de bonos de productividad e incentivos por desempeño dentro del sector privado.

Asimismo, el Ejecutivo peruano tiene intención de cambiar el régimen de días festivos, para trasladar al lunes más próximo la mayoría de ellos que caigan en medio de la semana, bajo la premisa de evitar repercusiones en la productividad e impulsar el turismo interno con más puentes.

Asimismo, el Gobierno fujimorista plantea también cambios en materia tributaria y agraria, así como de gestión del agua y de las concesiones mineras, entre otros asuntos.

La solicitud de facultades legislativas tendrá que pasar en primer lugar por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría, y será su principal escollo, ya que necesita su aprobación para poder llegar al Senado, donde la mitad de los senadores respaldan a Fujimori.