FundéuRAE: "competir con alguien", no "competirle a alguien"

Sin embargo, en los medios de comunicación cada vez son más habituales frases como “Estados Unidos quiere venderle aviones F-35 a Turquía y finalmente competirle a Rusia”, “Lanza una convocatoria perfecta para competirle a Portugal” o “¿Tiene Colombia con qué competirles a los favoritos?”.

Tal como recoge el “Diccionario panhispánico de dudas”, cuando se utiliza el verbo “competir”, el complemento con el que se alude a la persona o cosa con la que se compite va introducido por la preposición “con” o, más raramente, “contra”. Es impropio, por tanto, el uso de la preposición “a” y del pronombre “le” con este propósito, debido tal vez a un cruce con el verbo “disputar” (“Le disputó el premio a Juan”).

Por lo tanto, en los enunciados del principio lo adecuado habría sido escribir, por ejemplo, “Estados Unidos quiere venderle aviones F-35 a Turquía y finalmente competir con Rusia”, “Lanza una convocatoria perfecta para competir con Portugal” y “¿Tiene Colombia con qué competir contra los favoritos?”.

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