Georgia indulta a 226 presos, incluyendo a nueve manifestantes opositores

Durante las manifestaciones europeístas fueron detenidas varias decenas de personas acusadas de acciones violentas y condenadas a penas de cárcel de hasta dos años.

Los indultados, entre los cuales hay un ciudadano ruso, se dirigieron al presidente con la correspondiente petición.

Tenguiz Sharmanashvili, diputado del partido gobernante Sueño Georgiano, celebró el indulto, al señalar que "el Estado siempre está dispuesto a dar un paso en dirección a quienes reconocen las instituciones gubernamentales".

"Confío en que avanzamos hacia un proceso en el que el odio (respecto a las autoridades) sea reemplazado por una oposición sana", añadió.

Durante las protestas de fines de 2024 más de 500 manifestantes y 170 policías resultaron heridos o lesionados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En mayo de este año cinco agentes del Ministerio del Interior de Georgia, incluyendo agentes de las fuerzas especiales, fueron detenidos por golpear a manifestantes durante las protestas de 2024 en la capital georgiana, y podrían enfrentar entre 5 y 8 años de cárcel.