Guterres despide a Harald V y recuerda su "compromiso con los niños y el medioambiente"

Así lo expresó su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria después de que la Casa Real de Noruega informara de la muerte del monarca en el Hospital del Reino de Oslo, en el que ingresó el pasado día 17 de agosto.

"El secretario general se ha entristecido profundamente al conocer el fallecimiento de Su Majestad el rey Harald V de Noruega", aseguró Dujarric.

El secretario general defendió también que Harald V apoyó "la diversidad" y destacó por "sus llamamientos a la generosidad a lo largo de su reinado".

"El rey Harald encarnó el profundo compromiso de Noruega con la solidaridad y la cooperación internacionales, que se refleja en la firme colaboración de su país con las Naciones Unidas y en su compromiso duradero con la paz y el multilateralismo", añadió el portavoz.

Guterres extendió sus condolencias a la Casa Real, al Gobierno de Noruega y a su pueblo. También al rey Haakon VIII, nombre elegido por su hijo menor y primero en la línea de sucesión, para ejercer como el nuevo jefe de Estado del país.

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Harald V llegó al trono en 1991 y gozó de gran popularidad entre la población noruega, ya que alcanzó cuotas de respaldo superiores al 70 %.

Era hasta ahora el monarca más longevo de Europa.

Haakon, de 53 años, se convirtió automática e inmediatamente en el nuevo rey de Noruega y eligió el lema de su padre, abuelo y bisabuelo para su reinado: "Todo por Noruega".