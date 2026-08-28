Hallan el arma de un agente de ICE en un baño del aeropuerto de San Francisco, California

El arma fue hallada en un cubículo de un baño para hombres, tras el punto de control de seguridad de la Terminal 2 del aeropuerto, durante la tarde del 21 de julio, confirmó Doug Yakel, portavoz del aeropuerto, a la Unidad de Investigación de NBC.

El personal de seguridad cerró el baño y se comunicaron con la Policía de San Francisco para investigar a quién le pertenecía el arma.

La Policía estaba presente cuando el oficial del ICE regresó más tarde para recuperar el arma extraviada.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) fue notificada del incidente.

Aún no está claro cuánto tiempo permaneció el arma en el baño antes de ser encontrada. Yakel dijo a la televisora que el aeropuerto no estaba al tanto del motivo de la presencia del agente en sus instalaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los agentes de ICE han estado en la mira pública tras estar involucrados en varios tiroteos mortales y acusaciones de uso de fuerza excesiva.