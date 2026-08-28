Hochul rechaza que ICE necesite a la policía de Nueva York: "Pueden valerse por sí mismos"

Hochul defendió así la nueva ley de Nueva York, que entró en vigor el martes y prohíbe a las agencias locales establecer acuerdos de cooperación con el ICE, como el programa 287(g), que permite a las fuerzas policiales interrogar, arrestar y detener a personas por presuntas violaciones de la legislación federal de inmigración.

La Ley de Policías Locales y Delitos Locales (LCLCA, por sus siglas en inglés) fue aprobada el pasado mayo como parte del presupuesto estatal y tiene como objetivo proteger a la comunidad inmigrante.

En ese momento había doce departamentos de policía con acuerdos migratorios bajo el programa federal 287(g), de los que solo el condado de Rensselaer se ha negado a disolver el suyo, lo que ha dado lugar a una demanda de la Fiscalía estatal y de la gobernadora Hochul.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos intentó frenar la entrada en vigor de la nueva ley, pero un juez falló en su contra.

"El estado de Nueva York jamás será un refugio para delincuentes. Colaboramos con las fuerzas del orden federales, incluido el ICE, para proteger a los neoyorquinos, y eso significa que siempre hemos trabajado y seguiremos trabajando para sacar a los delincuentes de las calles, no a los inmigrantes", sostuvo la demócrata.

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Recordó que, al anunciar su política migratoria, el presidente Donald Trump dijo que su objetivo era sacar del país a quienes hubieran cometido delitos, pero la gobernadora neoyorquina le rebatió al afirmar que los operativos del ICE también se están dirigiendo contra personas "cuyo único delito es entrar en este país" y contra personas con estatus de protección temporal.

"Tal vez tenían una tarjeta de residencia, un permiso de trabajo, estaban casados ​​con un ciudadano estadounidense; están persiguiendo a todo el mundo porque tienen que cumplir con esas absurdas cuotas de Stephen Miller", subjefe de gabinete en la Casa Blanca y artífice de la política migratoria de la Administración Trump, afirmó durante el programa de televisión por cable 'Morning Joe' de MSNOW (antes MSNBC).

Hochul reiteró que la policía local debe concentrarse en combatir los delitos dentro de sus comunidades.

"Estamos construyendo confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden. No se trata de que nuestra policía local deje de perseguir a violadores y asesinos o de responder a una emergencia para hacer el trabajo de ICE por ellos. Es una agencia de 85.000 millones de dólares. Creo que pueden valerse por sí mismos", sostuvo.

"Ojalá se disolvieran y volvieran al antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS)" como se llamaba antes la agencia, cuando, aseguró Hochul, "la gente confiaba en ellos" porque "cumplían con su trabajo".

Ahora, agregó, los agentes del ICE están "causando estragos" en todo el país. Varias personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, han muerto a manos de agentes del ICE durante sus operativos.