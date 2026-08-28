Honduras incauta de más de una tonelada de cocaína oculta en un camión cisterna

El secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, dijo a los periodistas que en una operación en el sector de El Progreso, departamento de Yoro, norte, fueron incautados 65 fardos que iban ocultos en un camión cisterna que procedía del departamento de Atlántida, y que se presume que el cargamento era llevado hacia la frontera con Guatemala para seguir en ruta al norte del continente.

Agregó que "desde hace varios meses la Dirección Policial está dándole seguimiento a una estructura criminal que también utiliza el Corredor Atlántico como ruta del tráfico de drogas", y que producto del seguimiento se identificó un vehículo pesado al que se le hizo una "interceptación" a la altura de El Progreso.

En la operación fueron capturados el conductor del camión y otros dos hombres que, desde otro vehículo, resguardaban al transporte pesado en el que iba la droga.

Además, las autoridades decomisaron al menos cuatro armas automáticas y varios cargadores, según el informe oficial.

Velásquez afirmó que en los siete meses que lleva el Gobierno que preside Nasry Asfura han sido incautadas más de tres toneladas de cocaína, casi la mitad la semana pasada entre unos manglares en el sector de Marcovia, municipio del departamento de Valle, sur, fronterizo con El Salvador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El alto funcionario señaló que el narcotráfico se está movilizando por nuevas rutas a raíz de las medidas nacionales y de Estados Unidos, con la interceptación de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Dijo además que las incautaciones de droga en el norte y sur de Honduras podría ser una actividad de dos células diferentes que están operando en el país.

Además, el jueves, agentes del Ministerio Público y otras agencias de las fuerzas de seguridad del país centroamericano se incautaron de 520 kilos de cocaína que iban ocultos en un transporte pesado, dijo hoy a periodistas el portavoz Jorge Galindo.