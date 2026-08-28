Índice de desempleo sube en Alemania al 6,5 % ante escasa dinámica en receso estival

Corregidos los efectos estacionales, el número de desempleados aumentó en 4.000 respecto al mes anterior, según los datos difundidos este viernes por la Agencia Federal de Empleo (BA).

En tanto, en comparación con agosto del año pasado, la cifra de personas sin empleo creció en 36.000 y la tasa de desempleo avanzó una décima.

"También en agosto se observa en el mercado laboral una escasa dinámica, más allá de la tendencia estacional habitual. De este modo, continúa la evolución contenida de los últimos meses", señaló la presidenta de la BA, Andrea Nahles.

El subempleo, que también tiene en cuenta la política laboral y la incapacidad laboral de corto plazo y ofrece así una panorámica más completa, retrocedió en 3.000 personas hasta los 3.674.000 en agosto, mientras que respecto al año pasado se incrementó en 33.000.

El número de trabajadores en jornada reducida subvencionada se situaba en junio -último mes con datos reales- en 140.000, 8.000 más que un mes atrás y alrededor de 55.000 menos respecto al mismo mes del año anterior.

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En agosto, 1.133.000 personas cobraron subsidio de desempleo, 109.000 más que hace un año, y 3.754.000 personas -un 6,9 % de la población activa- percibieron la prestación social básica para demandantes de empleo, 116.000 menos.

La demanda de mano de obra sigue siendo baja y en agosto había 656.000 puestos vacantes registrados en la BA, 25.000 más que hace un año.

Desde octubre de 2025, 433.000 solicitantes de un puesto de formación se inscribieron en las oficinas de empleo, 4.000 más que un año atrás, de los cuales 102.000 aún no habían encontrado hasta agosto una plaza ni ninguna otra alternativa.

Al mismo tiempo, en agosto había 451.000 plazas de formación registradas, 32.000 menos que un año atrás, de las cuales todavía quedaban por cubrir 116.000.