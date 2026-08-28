Islandia vota si reanuda negociaciones de acceso a UE en referendo con pronóstico incierto

Una encuesta difundida el martes por el medio digital Vísir coloca a los partidarios del "sí" con más de dos puntos de ventaja (51,3 % frente a 48,7 %), mientras otra difundida días atrás por la consultora Gallup situaba a ambas opciones empatadas.

Este referendo sería el primer paso en un proceso que incluiría una nueva consulta popular después de que Reikiavik y Bruselas alcanzasen un hipotético acuerdo, que debería superar las reticencias de un país históricamente opuesto a entrar en la UE, aunque forme parte del Espacio Económico Europeo (EEE) desde 1994.

El estallido de la crisis económica de 2008 llevó a que el nuevo Ejecutivo de la socialdemócrata Jóhanna Sigurdasdóttir decidiese en 2009 pedir el ingreso y abrir las negociaciones con Bruselas.

Cuatro años más tarde, ese mismo Ejecutivo las suspendió por las divisiones internas y en medio de un clima adverso por la crisis del euro y el conflicto con varios países de la Unión Europea (UE) por las indemnizaciones a los ahorradores extranjeros a causa de la quiebra del banco Icesave.

En 2015, el Gobierno conservador de entonces comunicó a Bruselas que Islandia ya no era candidata, pero la Comisión Europea (CE) considera que nunca se produjo una retirada de la candidatura.

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La coalición de tres partidos encabezada por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, que gobierna desde 2024, incluyó en su pacto convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca hubo una consulta.

Según Frostadóttir, su coalición, que incluye a un partido opuesto a entrar en la UE, respetará la voluntad popular.

"Lo primero será consultar al Comité de Exteriores del Parlamento. Eso no se hizo cuando fueron interrumpidas las negociaciones de ingreso. Si el Parlamento, conjuntamente con el comité, decide que es apropiado retirar la solicitud, entonces así será", dijo la víspera la primera ministra en un debate en la televisión pública Rúv.

La discusión ha estado dominada por cuestiones como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales y el coste de vida en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vecina Groenlandia.

"Países cerca de nosotros están siendo protegidos por la UE", afirmó Frostadóttir en el debate al aludir a la isla danesa.

De Dinamarca no se independizó completamente Islandia hasta 1944, de ahí que la soberanía sea tan relevante en un país de más de 100.000 kilómetros cuadrados que no llega a los 400.000 habitantes.

Los partidarios del "no" sostienen que Islandia no tendría ningún peso en la UE y aluden al coste económico que supondría para el país, que sería un contribuyente neto.

"No estamos votando si Islandia debería tener una buena cooperación con Europa. Ya la tenemos y queremos que continúe. Estamos votando si reanudar las negociaciones de ingreso a la UE, con el objetivo final de entrar en la UE", según la líder opositora, la conservadora Gudrun Hafsteinsdóttir.

Desde el otro lado también se confía en la entrada del euro para aliviar una economía marcada por los altos tipos de interés y una divisa voluble.

Cuando Islandia paralizó las negociaciones en 2013, se habían abierto 27 de 33 capítulos y se habían cerrado acuerdos en once, pero no se habían tocado las cuestiones más polémicas, como agricultura y pesca.

La legislación islandesa asegura el control sobre las cuotas, capturas y el acceso a los caladeros, además de establecer un máximo del 25 % de inversión extranjera en las pesqueras nacionales.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha abierto la puerta a "soluciones creativas", mientras la ministra de Pesca islandesa, Hanna Katrín Fridriksson, ha resaltado que son posibles acuerdos especiales con excepciones permanentes.

"Las decisiones finales deberían ser tomadas en Islandia", afirmó la víspera Hafsteinsdóttir, que puso en cuestión que Bruselas vaya a aceptar excepciones a la política pesquera común.