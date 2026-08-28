La Bolsa de Londres sube un 0,29 % y el índice secundario roza los 25.000 puntos

Londres, 28 ago (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este viernes con una subida del 0,29 % en una sesión en la que destacó por los resultados positivos de los bancos en contraposición de las caídas de las empresas del sector de la defensa y en la que el índice secundario, o FTSE 250, rozó los 25.000 puntos.