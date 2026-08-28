La Bolsa de Londres sube un 0,29 % y el índice secundario roza los 25.000 puntos

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', avanzó 31,72 puntos, hasta los 10.824,26.
Por su parte, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- escaló un 0,16 %, hasta los 24.938,79 puntos; si bien durante la sesión llegó a situarse en 24.999,12 -de acuerdo con datos de Investing.com-, acariciando así los 25.000 puntos.
En este contexto, entre las compañías más beneficiadas de hoy en el parqué londinense estuvieron la energética SSE, que aumentó un 2,86 %, seguida de la banca de inversión Investec, que creció un 2,79 %, y la entidad bancaria HSBC, que sumó un 1,62 %.
Por el contrario, en el apartado de pérdidas destacaron las contratistas militares Babcock International y BAE Systems, cuyas acciones disminuyeron un 2,36 % y un 2,29 %, respectivamente; además de la empresa de telecomunicaciones Airtel Africa, que se dejó un 2,12 %.