La Bolsa española sube el 0,81 % y recupera los 20.000 puntos tras intervención de Warsh

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 160,3 puntos, ese 0,81 %, y terminó de negociar en los 20.041,9 puntos. En la semana, el selectivo ganó el 0,4 % acumulado y suma ganancias del 15,8 % en el año.
El selectivo español abría con subidas y mantuvo el tono positivo en una jornada en la que los mercados internacionales estuvieron pendientes de la primera intervención de Warsh como presidente de la Fed, en el simposio de banqueros que se celebra en Jackson Hole (Wyoming, EE.UU.).
Los grandes valores impulsaron al IBEX y el banco BBVA sumó el 1,54 %, como la tercera mayor subida; Banco Santander, el 1,36 %; la eléctrica Iberdrola, el 1,1 %; la textil Inditex, el 1,07 %; la petrolera Repsol, el 0,87 %, y Telefónica, el 0,78 %.