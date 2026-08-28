La búsqueda de desaparecidos se ve amenazada por nuevos desbordes en Nepal y el Tibet

China pausó este viernes las tareas de rescate en un puesto fronterizo con Nepal por el paulatino desborde de una represa natural formada tras la enorme riada del miércoles, que según Pekín y el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) pudo deberse al colapso de un glaciar, lo que provocó un alud de agua y lodo que arrasó pueblos enteros.

Esta es la última hora de la catástrofe:

Las autoridades chinas suspendieron temporalmente este viernes parte de las operaciones de rescate en el condado tibetano de Gyirong, después de que comenzara a desbordarse la represa natural tras la tragedia.

Formado por la acumulación de lodo y rocas que bloqueó un cauce tras el desastre, el lago de obturación -a unos 2.950 metros de altitud, cerca de 1.000 metros por encima del paso de Gyirong- ya presenta desbordamientos iniciales, según el medio estatal CCTV, por lo que las autoridades advirtieron de que una descarga repentina podría desencadenar nuevos corrimientos de agua y lodo.

El riesgo obligó a interrumpir las tareas mientras los equipos esperan instrucciones y continúan vigilando la evolución del embalse, cuya formación ya había provocado el jueves evacuaciones preventivas de localidades próximas.

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El paso de Gyirong, uno de los cruces terrestres entre Nepal y la región del Tíbet, bajo control chino, quedó prácticamente arrasado el miércoles y cubierto de lodo y escombros.

Las autoridades de emergencia de Nepal urgieron a la población a alejarse de riberas y zonas de riesgo ante la amenaza presentada por la represa. "Hasta que se emita un nuevo aviso, se solicita a los residentes de las zonas bajas del río Bhote Koshi, viajeros, personal de rescate y a todos los involucrados adoptar especial precaución y mantenerse en lugares seguros", instaron.

la Autoridad Nacional de Desastres de Nepal (NDRRMA), citando información obtenida por el Gobierno de China de imágenes satelitales y análisis preliminares, señaló que en el lugar donde se originó la inundación el río ha quedado bloqueado formando una represa que se encuentra en proceso de crecimiento con riesgo de rotura.

Sin embargo, especialistas nepalíes descartan por el momento un escenario catastrófico similar al vivido a mitad de semana.

El jefe de Predicción de Inundaciones del Ministerio de Energía y Recursos Hídricos de Nepal, Binod Parajuli, explicó al medio local Onlinekhabar que la cantidad de agua acumulada en el embalse representa alrededor del 10 % del volumen que desencadenó la riada del miércoles.

Según la última actualización oficial emitida a primera hora del viernes por la Policía nepalí, la cifra de fallecidos se eleva a 469, con Chitwan como el distrito más golpeado con 178 fallecidos, seguido de Nawalparasi Este (110), Gorkha (44), Nuwakot (37), Dhading (33), Tanahun (28), Nawalparasi Oeste (27) y Rasuwa (12).

Mientras, las autoridades chinas han reportado tres fallecidos, que en conjunto suman un balance de 472 fallecidos.

Las cifras de desaparecidos registradas por Nepal y China se mantienen por el momento igual que la víspera. La NDRRMA nepalí contabiliza 977 personas en paradero desconocido, entre las que figuran 517 extranjeros, procedentes sobre todo de India (178), EE.UU. (65), Ucrania (53), Australia (35) y Reino Unido (33), entre una treintena de nacionalidades.

El Ministerio de Exteriores español informó ayer de cuatro españoles desaparecidos por la tragedia.

China, por su parte, mantiene en su último balance en 558 las personas sin localizar en el condado de Gyirong, 260 de ellas extranjeras, sin precisar nacionalidad.

En paralelo, algunos países continúan actualizando también las cifras de sus nacionales desaparecidos: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que aún están elaborando una lista del número de estadounidenses, que estima entre 50 y 60 ciudadanos, lo que coincide con la información de Nepal (65).

Canadá por su parte cifró en 30 sus desaparecidos en Nepal o Tíbet (China).

El recuento es aún preliminar: la suma de desaparecidos reportados por parte de ambos países es de alrededor de 1.500, sin que haya constancia de que exista un equipo coordinador transfronterizo que coteje las cifras y las identidades, con el punto de cruce como uno de los más afectados por la tragedia.