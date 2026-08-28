La cantaora Rocío Márquez presta su voz para contar la realidad del Bañado Sur paraguayo

El audiovisual, que actualmente está en producción y cuenta con el auspicio de las áreas de Cooperación Internacional y de Cultura de la Diputación de Huelva, se estrenará en febrero del año entrante en esta ciudad andaluza del suroeste español, que junto a Márquez tiene una larga historia de cooperación con el barrio asunceno.

En el documental, la intérprete de 'Me quedo contigo' abordará las historias de las mujeres que reciclan materiales en el Vertedero de Cateura, a orillas del río Paraguay y cercano al Bañado Sur.

"La idea es transmitir la realidad del Bañado Sur y poner mucho énfasis en la dignidad que hay en las mujeres recicladoras, en todas las mujeres que están alrededor de todo este mundo", apuntó la artista onubense en una entrevista con EFE.

Así, los realizadores, apoyados por la premiada productora española Sarao Films, siguen a dos mujeres, identificadas simplemente como Carmen y María, quienes reciclan cobre y otros metales que extraen del vertedero, y con los que fabrican joyas que luego venden en las plataformas de redes sociales.

Márquez conoció del Bañado Sur hace 25 años, cuando siendo una adolescente una de sus tías trabajó como formadora de maestros en este barrio que concentra a unas 17.000 familias, según algunas estimaciones.

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"Mi tía quedó enamorada totalmente de Paraguay, así también nos lo transmitió", agregó esta cantante, quien ha organizado diversas galas benéficas en España para apoyar a las familias del barrio paraguayo.

Esta empobrecida comunidad de la periferia de Asunción se asienta sobre terrenos que alguna vez pertenecieron al río, por lo que no es extraño que quede bajo las aguas con las lluvias que caen sobre la capital paraguaya cada año, en un extremo que enfatiza la exclusión de sus pobladores.

La artista también dijo que la producción persigue mostrar el valioso aporte medioambiental de las recicladoras del Bañado Sur, y que otra vez tiene en la cooperación surgida en España a un importante aliado a través de la entidad Traperos de Emaús, que ha dictado talleres de reciclaje con la colaboración de la ONG local Mil Solidarios, que hace vida permanente en el barrio.

En este sentido, Márquez apuntó que el documental aborda la realidad del Bañado Sur "desde distintos ángulos", pero siempre destacando "la importancia del reciclaje para tener un planeta más limpio y que sea todo más sostenible".

El proyecto que Márquez impulsa en el barrio asunceno tiene como antecedente uno similar realizado en Senegal hace tres años, dijo a EFE el director de 'Rocío en el Bañado', el realizador español Marcos Gualda.

Gualda explicó que este tipo de materiales audiovisuales tienen como fin último "incentivar la cooperación al desarrollo y la solidaridad" con las comunidades más empobrecidas, lo que funcionó "muy bien" en el caso de la pieza anterior, que tiene por título 'Senegal, un sueño de ida y vuelta'.

Al referirse a la cinta del Bañado Sur paraguayo, el director expresó que busca mostrar la compleja y dura realidad que atraviesan las mujeres recicladoras.

"Pero al mismo tiempo aligerarla un poco con la cultura, con la música y, en este caso, con el flamenco", indicó.

La cinta también mostrará el puente entre Asunción y Huelva creado por el jesuita español Francisco de Paula Oliva, fundador de Mil Solidarios y más conocido en el país suramericano como Pa’i Oliva (sacerdote Oliva en lengua guaraní), quien murió en la capital paraguaya en 2022 y pasó sus últimos días en su casa del Bañado Sur.