La cúpula del Partido Comunista Chino pide reforzar vigilancia de glaciares tras la riada

El Politburó, el segundo escalafón de poder de la formación, abordó las operaciones de rescate en una reunión presidida por el secretario general del PCCh y presidente chino, Xi Jinping.

El órgano dirigente reclamó "reforzar el seguimiento dinámico" de los glaciares y lagos glaciares de la meseta y "mejorar la capacidad para detectar cadenas de riesgos naturales".

También pidió intensificar la coordinación entre las zonas situadas aguas arriba y abajo, "establecer rutas de evacuación y lugares de acogida" y aumentar los medios de rescate en regiones remotas de alta montaña y áreas fronterizas.

La dirección del PCCh instó a mantener bajo vigilancia la represa natural formada tras la riada, así como la estabilidad de las montañas próximas, y a continuar la búsqueda de desaparecidos.

La meseta Qinghai-Tíbet, conocida también como 'Tercer Polo', alberga una de las mayores reservas de hielo perenne del planeta.

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El último catálogo nacional chino de glaciares indicó que su extensión en China se ha reducido un 26 % desde la década de 1960, con retrocesos de hasta el 40 % en algunas zonas del Himalaya y los Transhimalaya.

Asimismo, científicos chinos han advertido en los últimos años de que la expansión de los lagos de la meseta Qinghai-Tíbet, favorecida por el aumento de las precipitaciones y el deshielo glaciar, está elevando el riesgo de inundaciones en algunas zonas del altiplano.

La riada, que según las investigaciones preliminares se desencadenó por el colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, arrasó una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet, bajo control de China, y deja por ahora al menos 558 muertos y casi 1.500 desaparecidos según los balances separados de ambas partes.