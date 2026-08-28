La OMI insta a buscar "soluciones prácticas" tras seis meses de incertidumbre en Ormuz

En un comunicado divulgado hoy, el director general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez, indicó que miles de marinos llevan seis meses de incertidumbre tras quedar atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero.

La OMI ha verificado al menos 70 ataques contra el transporte marítimo internacional, con un saldo de 19 marinos fallecidos.

Y recuerda que hasta 400 buques han quedado varados en la zona, con 6.000 marinos a bordo, por no poder partir "de forma segura" desde que comenzó el conflicto. Ahí permanecen "en condiciones de alto riesgo e incertidumbre", recalca Domínguez.

"Las repercusiones de esta crisis son graves, tanto a corto como a largo plazo. La interrupción de las cadenas de suministro vitales de combustibles, fertilizantes y otras mercancías afecta a comunidades y economías de todo el mundo", resaltó.

En julio, el Consejo de la OMI aprobó una resolución sobre la protección de las rutas marítimas vitales, reafirmando que el derecho de paso a través de estrechos utilizados para la navegación internacional no debe verse amenazado, obstaculizado, denegado, dificultado, menoscabado ni suspendido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, el consejo pidió un retorno coordinado y sostenible a una navegación sin trabas a través del estrecho de Ormuz, para lo que va a ser necesaria la colaboración de Estados miembros, el sector del transporte marítimo y el sistema de Naciones Unidas, destacó.

Resalta que el deterioro de la seguridad marítima en todo el mundo -desde el mar Negro hasta el mar Rojo y el golfo de Adén- perjudica a todos, pero que resulta angustioso para miles de marinos afectados.

El Gobierno de Donald Trump mantiene un tira y afloja con Irán que no permite superar la situación en Ormuz. Teherán exige el fin de las sanciones estadounidenses para reabrir por completo esta importante vía marítima, por donde pasa una buena parte del petróleo que se consume a nivel global, especialmente en Asia.