La policía turca confisca el libro de defensa del encarcelado alcalde de Estambul

Así lo informó este viernes Özgür Özel, líder de la principal formación opositora, el socialdemócrata Nuevo Partido, en la ciudad de Kocaeli (noroeste de Turquía), precisando que la Policía se había presentado en la imprenta para impedir la publicación de la obra que Imamoglu planeaba lanzar.

“El alcalde Ekrem quiere que se publique en forma de libro la defensa que le impidieron presentar para defenderse y explicar su caso al público. Pero han ordenado la incautación del libro y la suspensión de su publicación”, dijo Özel, según citan medios locales.

Una notificación entregada ayer jueves a la editorial Kirmizi Kedi -contratada para publicar el libro titulado 'Millet Sahidimdir' (La nación es mi testigo) de Imamoglu- indicaba que el Cuarto Juzgado Penal de Estambul había prohibido la publicación, distribución y venta de la obra, y ordenado su confiscación, en línea con una solicitud de la Fiscalía General de Estambul.

Imamoglu, quien ganó las elecciones a la alcaldía de Estambul en dos ocasiones, arrebatándole el municipio al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan, era el principal candidato presidencial de la oposición turca cuando fue detenido el pasado 19 de marzo.

La Fiscalía lo acusa de delitos de corrupción, soborno, manipulación de licitaciones y espionaje, y desde entonces permanece en prisión preventiva.

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Desde la cárcel estambulí, el regidor ha rechazado todas las acusaciones, atribuyéndolas a una maniobra del AKP para impedir su candidatura a la presidencia.

İmamoglu sostiene que el tribunal que lo juzga limita su derecho a la defensa y ha pedido que las audiencias se transmitan en directo por televisión.

Ante la negativa de los jueces a acceder a estas solicitudes, el acusado había anunciado que plasmaría sus alegatos en una obra escrita.