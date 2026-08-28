La radical AfD, clara favorita ante los conservadores a una semana de las regionales

Así, según el 'Politbarometer' difundido este viernes por la televisión pública ZDF, considerado uno de los barómetros políticos más fiables del país, si las elecciones se celebrasen este domingo, la AfD sería la fuerza más votada con el 40 % de los apoyos, casi el doble respecto al 20,8 % de votos conseguidos en los anteriores comicios de 2021.

La conservadora CDU se situaría en segundo lugar y a una enorme distancia de la AfD, con el 23 % de los votos, frente al 37,1 % de apoyos hace cinco años, según el sondeo realizado por el instituto demoscópico Forschungsgruppe Wahlen entre el 25 y el 27 de agosto entre 1.053 personas escogidas al azar.

La Izquierda sería la tercera fuerza más votada, con el 13 %, frente al 11 % de hace cinco años, y los socialdemócratas del SPD sumarían el 9 % -8,4 % en 2021-, seguidos de Los Verdes, con el 6 % -5,9 % en las pasado elecciones-.

Los liberales de FDP, que en los comicios de 2021 lograron entrar en el Parlamento regional con el 6,4 % de apoyos, quedarían ahora fuera, al conseguir sólo el 3 % de votos, igual que la izquierda populista de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), formación creada en 2024 de una escisión de La Izquierda.

Con estos números, la AfD necesitaría un socio de coalición para obtener la mayoría parlamentaria.

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Por otra parte, el 54 % de los encuestados consideraría negativo un gobierno en solitario de la AfD, mientras que al 30 % le parecería positivo y a otro 10 % le daría igual.

Al mismo tiempo, el 48 % cree que la AfD conseguirá la mayoría absoluta, frente a un 44 % que no lo ve así.

En tanto, a la pregunta de si preferirían como primer ministro regional al actual titular del cargo, el conservador Sven Schulze, o al candidato de la AfD, Ulrich Siegmund, el 48 % se decanta por el primero y el 32 %, por el segundo.