La UE reprocha a Kosovo que bloquee a los jueces serbios como ya hizo con los fiscales

El Consejo Judicial de Kosovo decidió el jueves aceptar las dimisiones de esos magistrados, presentadas en 2022 y retiradas por sus autores el pasado julio, cerrándoles así la puerta a la reincorporación que habían solicitado.

"Bajo su Constitución, Kosovo es una sociedad multiétnica regida por el Estado de derecho y su sistema judicial debe reflejar la diversidad étnica" del país, señaló el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

"Bruselas ha pedido de forma reiterada a Pristina que permita la reintegración del personal judicial serbokosovar, de acuerdo con la legislación local y los compromisos asumidos en el marco del Diálogo entre Kosovo y Serbia" facilitado por la UE, según el SEAE.

Cientos de jueces, fiscales y funcionarios serbokosovares dimitieron en bloque de las instituciones estatales kosovares en 2022 en protesta por decisiones del Gobierno de Pristina en el norte del país, de mayoría serbia.

El pasado 15 de julio, esos jueces, fiscales y personal de apoyo retiraron sus dimisiones, un movimiento que la UE acogió con satisfacción como un avance hacia la normalización de la presencia serbia en las instituciones kosovares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el Consejo Fiscal de Kosovo rechazó el 20 de julio las solicitudes de retirada presentadas por siete fiscales y 15 miembros del personal de apoyo, aceptando en su lugar sus dimisiones originales. La decisión del jueves del Consejo Judicial extiende ese mismo criterio a los jueces.

La UE advirtió de que estas decisiones "contravienen los principios de un poder judicial multiétnico, dañan la confianza de la comunidad serbokosovar y socavan los esfuerzos para lograr su retorno duradero a las instituciones kosovares".

Bruselas instó a "todos los actores pertinentes" a crear las condiciones para un poder judicial multiétnico, en pleno cumplimiento de la legislación kosovar, las garantías procesales y los compromisos del Diálogo.