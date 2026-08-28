Los carburantes disparan la inflación española al 4,3 % en agosto, la más alta desde 2023

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de este mes, que estuvo marcado por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, unos productos que en agosto de 2025 se abarataron.

También influyó, aunque en menor medida, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que bajó menos en agosto de lo que lo hizo en ese mismo mes del pasado año.

El dato adelantado de agosto apunta a una aceleración de la inflación, que ya había aumentado cuatro décimas en julio, hasta el 3,6 %, impulsada por el encarecimiento de los productos energéticos debido tanto a la persistencia del conflicto en Oriente Medio como al inicio de la retirada de las medidas fiscales de apoyo.

El INE también publicó este viernes el avance de la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos por ser los más volátiles, que se moderó una décima en agosto, hasta el 2,9 %.

En términos mensuales, los precios subieron un 0,7 % con respecto a julio, cuatro décimas superior al de ese mes (0,3 %) con el que encadenan siete meses consecutivos de incrementos.

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Por lo que respecta al índice de precios de consumo armonizado para la comparación con Europa (IPCA), se situó en el 4,5 % en términos anuales, seis décimas por encima de la tasa de julio, con un aumento de precios del 0,6 % con respecto al mes anterior.