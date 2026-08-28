Los líderes bálticos expresan sus condolencias por la muerte del rey Harald V de Noruega

"Profundamente entristecido por el fallecimiento de Su Majestad el rey Harald V. Mi más sincero pésame a la Familia Real y al pueblo de Noruega", escribió el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, en X.

Agregó que "su dedicación de toda una vida a Noruega y a su pueblo será recordada con profundo respeto".

"Lituania recordará siempre la contribución de Su Majestad al fortalecimiento de la amistad entre nuestros países y su apoyo a la libertad y la independencia de Lituania. En estos momentos de profunda pérdida, nuestros pensamientos están con Noruega", escribió por su parte en X el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.

El primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, afirmó en un breve comunicado de condolencias que "durante más de tres décadas, el rey Harald V se entregó al servicio de Noruega y de su pueblo".

"Su sabiduría, dignidad y dedicación a su país serán recordadas con el mayor respeto", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Estonia, el primer ministro, Kristen Michal, expresó sus condolencias y escribió en X que "durante más de tres décadas, sirvió a Noruega con dignidad, calidez y un profundo sentido del deber".

"Unió a las personas y se ganó el respeto mucho más allá de las fronteras de Noruega. Estonia llora su muerte junto a Noruega", aseguró.