Macron lamenta la muerte del rey Harald V y destaca sus lazos con Francia

"Con profunda tristeza me entero del fallecimiento de Su Majestad el rey Harald, que trabajó con constancia, a lo largo de todo su reinado, para reforzar los lazos que unen a Noruega y Francia", escribió Macron en sus redes sociales.

El presidente francés recordó especialmente la visita que realizó a Oslo en junio de 2025 junto a su esposa, Brigitte Macron, durante la que fueron recibidos por Harald V y la reina Sonja.

"Conservaré el recuerdo de la cálida acogida que nos brindó en Oslo en junio de 2025, junto a la reina Sonja, a mi esposa y a mí", dijo.

Harald V, de 89 años, falleció este viernes a las 06.35 hora local (04.35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, donde permanecía ingresado desde el 17 de agosto.

Tras su fallecimiento, su hijo Haakon, primero en la línea sucesoria, asume la Corona noruega.