Macron viajará a Londres para impulsar el acercamiento del Reino Unido a la UE

El Elíseo detalló este viernes los objetivos del viaje y situó entre ellos uno de especial importancia para París: impulsar el acercamiento del Reino Unido a la Unión Europea.

Según el Elíseo, Francia respalda que Londres avance en esa dirección y quiere que las conversaciones permitan recuperar vínculos en áreas concretas, como la movilidad de estudiantes, la cooperación sanitaria y fitosanitario, el acceso británico al mercado europeo de la electricidad o la gestión de la inmigración a través del canal de la Mancha, que Francia quiere abordar a escala europea.

París reclama, eso sí, que el acercamiento sea ambicioso, pero equilibrado y respete la integridad del mercado único europeo. El Elíseo recalcó que corresponde al Reino Unido "precisar sus ambiciones" sobre el alcance de esa nueva relación con la UE.

Macron llegará a Londres el 2 septiembre, cuando acudirá al British Museum para asistir a la presentación de la célebre tapicería medieval. Al día siguiente será recibido por Burnham en Downing Street para mantener su primera conversación de fondo desde la llegada del laborista al poder.

El presidente francés también tendrá la ocasión de saludar al rey Carlos III, aunque el Elíseo no ha precisado cuándo se producirá ese encuentro ni ha avanzado detalles sobre el programa.

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El préstamo de la tapicería de Bayeux, anunciado por el presidente francés durante su visita de Estado a Londres en julio de 2025, pretende poner de relieve los profundos vínculos históricos entre ambos países, pero también ha suscitado críticas en Francia por las condiciones y los riesgos asociados al traslado de una pieza considerada un tesoro del patrimonio francés.

En el British Museum, la tapicería, de casi 70 metros, podrá contemplarse extendida horizontalmente. El intercambio incluye además el préstamo a Francia de varios tesoros británicos, entre ellos el de Sutton Hoo y las piezas de ajedrez de Lewis.

El 3 de septiembre, Macron y Burham se encontrarán cara a cara. Ucrania será uno de las cuestiones centrales de la reunión, junto con la defensa, la energía, el espacio y la cooperación económica.

París considera que la relación con Londres sigue siendo "especialmente estrecha" y el Elíseo subrayó que la coordinación con Burham sobre asuntos internacionales es "tan intensa y regular" como lo era con su antecesor, Keir Starmer.

La guerra en Ucrania ocupará un lugar destacado, después de que Francia y Reino Unido hayan asumido un papel central en la coalición de voluntarios para apoyar a Kiev. El Elíseo considera que la participación de Burham en ese mecanismo y su primer viaje internacional a Ucrania confirman que la cooperación entre ambos países "está intacta" y es incluso más fuerte.

En el terreno económico, los dos mandatario abordarán cuestiones como la construcción de la central nuclear de Hinkley Point y la participación de la francesa EDF en el proyecto Sizewell C.

La visita se producirá después de que Macron pase por Suecia y Países Bajos para abordar cuestiones de soberanía industrial, tecnológica y defensa europea, y antes de su participación en las reuniones económicas franco-alemanas de Évian (este de Francia).