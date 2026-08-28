Médicos en Paraguay amenazan con renuncias colectivas en el quinto día de huelga

En Itapúa, los médicos, muchos de ellos procedentes de Asunción, la capital, y de otras regiones, se concentraron frente al hospital departamental, en la ciudad de Encarnación, y luego marcharon por una carretera custodiados por la Policía Nacional hacia el municipio de Cambyretá, donde arrancaron en esta jornada las pruebas del rally mundial.

La secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rosanna González, se quejó, en declaraciones a EFE, de que el Gobierno no ha presentado una propuesta concreta a su pedido de un reajuste salarial, dotación para los centros hospitalarios y otros beneficios laborales, pese a sus encuentros en los últimos días con los ministros de Salud, María Teresa Barán, y de Economía, Óscar Lovera, que han tenido lugar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

González dijo que este jueves los cirujanos pediátricos del sector público presentaron su renuncia, que formalizarán el lunes en caso de no llegar a un acuerdo en esta jornada, y advirtió que a esta medida pueden sumarse otros especialistas.

La dirigente advirtió que de no tener una respuesta satisfactoria del Ejecutivo seguirán con sus manifestaciones.

No obstante, el Gobierno ha advertido que la huelga deberá ser levantada este viernes, tal como fue aprobada, y que para extenderla deberán cumplir una asamblea del sector e instalar mesas de conciliación con los ministerios correspondientes.

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En ese sentido, la especialista en medicina familiar Andrea González anticipó a EFE que el Sinamed convocará a una asamblea para plantear nuevas protestas, e indicó que están dispuestos a sostener "una huelga tras otra hasta ser escuchados".

"Queremos que la gente se entere de los pedidos y que nosotros estamos alzando la voz por nosotros, por nuestros pacientes y por la ciudadanía en general", expresó.

Este viernes, en Asunción, decenas de médicos volvieron a cerrar una importante avenida frente al Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que el departamento de Misiones (sur) galenos y campesinos bloquearon una carretera que conecta a la capital paraguaya con Ciudad del Este.

En esa última localidad, la segunda en importancia del país y polo del comercio local, los manifestantes superaron un cerco de la policía y avanzaron hasta el Puente de la Amistad, que conecta a Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú, según reportó el diario ABC Color.