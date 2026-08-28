Meloni subraya la serenidad y el profundo sentido de la institucionalidad de Harald V

"En nombre del Gobierno italiano, expreso mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald V de Noruega. Un soberano que sirvió a su nación con serenidad, liderazgo y un profundo sentido de la institucionalidad, contribuyendo a fortalecer los lazos entre Noruega e Italia durante su largo reinado", indica Meloni en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La mandataria italiana concluye expresando las condolencias y sincera solidaridad a la Familia Real y a todo el pueblo noruego.

El rey de Noruega Harald V murió este viernes a las 6.35, hora local (4.35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, donde fue hospitalizado desde hace once días por una anemia que se agravó el pasado jueves al derivar en una infección en la sangre.