Nepal pide a India y China 42 puentes portátiles para avanzar en el rescate tras la riada

"El ministro de Asuntos Exteriores solicitó los puentes a los países vecinos inmediatos", declaró a EFE una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores nepalí.

La India ya ha enviado hoy una primera estructura junto a un equipo de técnicos especializados, y el resto de los equipamientos comprometidos irá llegando de forma paulatina a las zonas de desastre, añadió el Gobierno.

La medida busca restablecer de urgencia las conexiones terrestres más críticas devastadas por las riadas, entre ellas el paso fronterizo de Rasuwagadhi, sobre el río del mismo nombre, cuyo puente fue completamente arrasado por la fuerza de las aguas.

Según el portavoz de la diplomacia india, Randhir Jaiswal, Nueva Delhi ha ofrecido desplegar equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) en Nepal para colaborar en las operaciones de búsqueda, a la espera de una respuesta de Katmandú.

"Ya se han enviado dos aviones con material de socorro y prevemos un tercero con asistencia humanitaria (...) Preparamos un equipo de rescate en túneles, para lo cual se ha enviado primero un equipo de reconocimiento sobre el terreno. También enviamos un equipo médico. Además, hemos ofrecido puentes Bailey para restablecer con rapidez la conectividad en las zonas afectadas", declaró el portavoz indio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según las Naciones Unidas, el desastre ha destruido o dañado gravemente al menos 35 puentes transitables para vehículos y 45 pasarelas peatonales, además de arrasar más de 40 kilómetros de carreteras.

La ONU advirtió ayer de que la desaparición de estas infraestructuras mantiene el acceso humanitario en una situación "extremadamente difícil", mientras el Programa Mundial de Alimentos (PMA) analiza opciones para apoyar al Gobierno en la adquisición de más puentes modulares.